На свой концерт в Барвихе Элтон Джон прибыл с супругом

декабря британский музыкант Элтон Джон выступил со специальным благотворительным предновогодним концертом в новом концертном зале Luxury Village в Барвихе. Вместе с Элтоном на очередной российский концерт певца прилетел и его супруг кинорежиссер Дэвид Ферниш. Элтон Джон неоднократно приезжал в Россию с концертами: он выступал для металлургов в Ростове и для участников инвестиционного форума в Сочи, пишет "Коммерсант". На сей раз поводом для проведения концерта в Подмосковье стала презентация серии часов "Elton John" от "Chopard". По заявлению организаторов концерта, все средства от продажи часов на мероприятии в Барвихе поступят в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Мероприятие носило открытый характер и любой, кто был в состоянии оплатить дорогой концертный билет, мог приобрести его через Интернет или в театральных кассах города. Для удобства просмотра полуторачасового концерта организаторы предлагали на выбор столик рядом со сценой - за 600 000 рублей, или ложу с отдельной гардеробной, туалетом и баром - за 1 300 000 руб. Все билеты в 750-местный зал были проданы в рекордно короткое время. Как пишут некоторые СМИ, ради приезда в Россию сэр Элтон Джон отменил концерт в Хельсинки, сославшись на сильнейшее воспалительное заболевание бронхов. В назначенное время роскошный черный лимузин остановился перед рестораном "Avenue" и на красной дорожке появился знаменитый певец, вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем. Гостей встречала владелица бутика "Chopard" Сона Салимова. После непродолжительной фотосессии и мини-интервью одновременно для трех центральных каналов, в котором Элтон признался в любви к России, компания направилась сначала перекусить, а затем непосредственно в сам концертный зал. На концерте в "Luxury Village" Элтон Джон исполнил свои лучшие хиты. Выступление в "роскошной деревне" стало одним из последних в сольном двухлетнем турне певца. В следующем году Элтон Джон планирует совместное турне с другим известным музыкантом и певцом Билли Джоэлом. На сегодняшний день сэр Элтон Джон является одним из самых известных знаменитостей, активно занимающихся благотворительностью. Среди его проектов - ежегодный благотворительный бал "White Tie and Tiara Ball", который проводится в резиденции музыканта в Великобритании, а также вечеринка "Oscars Viewing Party", которую устраивает фонд Элтона Джона после церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе