Знаменитый модельер арестован и обвинен в преднамеренном банкротстве

Всемирно известный модельер Гай Маттиоло помещен в пятницу под домашний арест по обвинению в преднамеренном банкротстве, сообщают местные информагентства со ссылкой на источники в налоговой полиции Рима. Ордер на арест выдан также на имя его финансового консультанта, адвоката Джанкарло Табенья (Giancarlo Tabegna), сообщают РИА Новости. По сведениям, поступающим из источников в следственных органах Италии, Маттиоло и Табенья, в частности, занимались махинациями с финансовыми средствами, которые получали от использования фирменного знака модельного дома. Финансовая гвардия Италии продолжает расследование обстоятельств скандального дела.