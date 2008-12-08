Blink-182 не собираются воссоединяться

Слухи о возможном воссоединении популярной американской панк-группы Blink-182 – не более чем вымысел. Об этом в своем недавнем интервью заявил бывший барабанщик коллектива Трэвис Баркер. Музыкант признал, что отнюдь не горит желанием принимать участие в реюнионе знаменитой команды, о котором намекнул на днях его коллега Марк Хоппус. «Не думаю, что такое случится, - сказал Баркер. – Несмотря на то, что мы снова нормально общаемся друг с другом, о возрождении Blink-182 нет пока и речи». Напомним, что группа Blink-182 распалась в 2005-м году из-за категорического расхождения взглядов ее участников на будущее коллектива. В дальнейшем басист Марк Хоппус и Трэвис Баркер основали новый проект +44, а их коллега Том Делонж собрал команду Angels & Airwaves. По словам Хоппуса, он и Баркер не общались с Делонжем на протяжении четырех лет. В ноябре этого года Марк Хоппус сообщил поклонникам, что музыканты вновь наладили дружеские отношения и могут в дальнейшем вернуться к совместной деятельности. «Поскольку мы трое теперь опять большие друзья, на повестке дня стоит единственный интересующий публику вопрос: стоит ли ждать воссоединения Blink-182? Скажу честно – ответа на него у нас пока нет. Но мы не исключаем такой возможности», - заявил музыкант. Забыть о былых раздорах участников Blink-182 заставили печальные события последних месяцев – смерть их продюсера Джерри Финна и едва не закончившаяся трагическим исходом для Трэвиса Баркера авиакатастрофа, в которую он попал в сентябре этого года. Последнее выступление Blink-182 состоялось 16 декабря 2004-го года. За 13 лет своей карьеры «блинки» успели выпустить пять альбомов, разошедшихся суммарным тиражом более 12 миллионов экземпляров.