Элтона Джона оскорбили в Москве. Перед концертом грузчики сломали ножку его любимого рояля

Неприятный инцидент произошел во время закрытого концерта Элтона Джона, который состоялся вчера вечером на Рублевке. Как и было обещано, артист привез с собой рояль, который расположили в кустах подмосковной Барвихи: за удовольствие лицезреть картину богачи платили по 70 000 рублей с человека. Ни один из них не знал интересного факта: когда грузчики перевозили инструмент из правительственного аэропорта Внуково-3 в концертный зал, у рояля стоимостью 1 500 000 долларов сломалась золотая ножка. Сэр Джон оценил ущерб в 150 000 долларов, сообщает Life. В Москву Элтон Джон прилетел за один день до концерта на собственном частном самолете. Это уже не первые русские каникулы исполнителя, поэтому вопрос, «где переночевать», даже не поднимался: Элтон остановил свой выбор в давно полюбившемся отеле в центре столицы. Из-за непогоды своенравный артист отказался от любых экскурсий по городу и предпочел провести время в президентском люксе вместе со своим законным мужем Дэвидом Фернишем. Спокойствие влюбленных нарушило сообщение от устроителей рублевского концерта: «Элтон, у нас проблемы, сломана ножка Вашего рояля». Знать Джона - понимать: это самая настоящая катастрофа. - Вы понимаете, что нигде! Нигде, кроме Москвы, с моим роялем ничего не происходило. НИГДЕ не было проблем, а у вас, как всегда, началось!!! - начал кричать Элтон Джон. - Хоть мой рояль и застрахован, вы мне должны выплатить компенсацию! Концерт прошел на ура и на несколько миллионов долларов, но осадок остался: сразу после выступления он отправился в аэропорт вместо запланированного продолжения московского банкета.