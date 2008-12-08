Рудковская попала со льда под капельницу

Яна Рудковская стала жертвой беспрецедентной загруженности на работе - героиня проекта «Звездный лед» госпитализирована в одну из столичных клиник с диагнозом «двусторонне воспаление». Много часов подряд невеста Евгения Плющенко находится под капельницами, и врачи серьезно сомневается, что она сможет принять участие в ледовом шоу 16 и 21 декабря, сообщает Life. - Я очень плохо себя чувствовала уже на последней съемке, каталась с высокой температурой, - говорит Яна. - Но я каталась так же, на износ, как здоровый человек, у меня не было права на ошибку. Потом я слегла дома, старалась вылечиться лекарствами, но врачи сказали, что, если через два дня высокая температура не спадет, придется лечь в больницу. Так и случилось... В субботу Женя меня на «скорой» привез меня врачам. Специалисты, осмотрев Рудковскую и узнав, что в таком состоянии она стахановски еще выходила на лед перед тренированной аудиторией, только развели руками. Перед ними был человек, по уровню физической подготовки и выносливости похожий на уральского богатыря, а не на хрупкую 48-килограммовую блондинку. - Ребята со льда постоянно звонят мне, поддерживают, вот сейчас Лера Кудрявцева звонила, - делится Рудковская. - Только мой партнер по проекту почему-то не звонит. Сегодня приезжал Женя, подарил шикарный розовый букет. Это так важно, поддержка и внимание - так быстрее поправляешься.