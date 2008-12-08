Караченцов отложил лечение

Известный актер Николай Караченцов в этом году не поедет в петербургский Институт мозга человека. Лечение Николай Петрович вынужден отложить из-за болезни жены, сообщает Life. Супруга актера Людмила Поргина, которая заменяет Николаю Петровичу и верного друга, и сиделку, никак не может вылечить простуду. Вот уже несколько недель Людмила Андреевна чувствует сильное недомогание, но побороть инфекцию никак не удается. - Отправить его одного я не могу, - говорит Людмила Андреевна. - Коленька привык, что я всегда рядом, и для него это будет стресс. Врачи петербургского Института мозга человека, которые ждут известного актера на лечение, советуют Людмиле Андреевне пока не приезжать в клинику. Специалисты опасаются, что пациенты клиники могут заразиться инфекцией. - В этом году, скорее всего, придется курс лечения отложить, - поделилась с life.ru супруга актера. - Думаю, что в клинику мы поедем где-то в феврале. Курс интенсивной терапии, направленный на восстановление речи, знаменитому актеру был назначен весной. Уже после первых процедур Николай Петрович почувствовал себя лучше. У него стало концентрироваться внимание, произносимые звуки стали четче. В Институте мозга Караченцов заново учил алфавит и даже пытался читать по слогам. Врачи настаивали на продолжении лечения, но актер, уставший от больниц и уколов, попросил жену отвезти его домой. В июне супруги взяли отпуск и уехали в санаторий на отдых. Врачам Людмила Андреевна обещала, что в октябре обязательно привезет мужа на дальнейшее лечение. Напомним, актер театра и кино Николай Караченцов попал в тяжелую автомобильную аварию 28 февраля 2005 года. С многочисленными травмами, в том числе черепно-мозговой, он поступил в институт Склифосовского, где перенес несколько операций.