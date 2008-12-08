Анджелина Джоли признана самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде

Американская киноактриса Анджелина Джоли в 2008 году стала самой высокооплачиваемой "звездой" Голливуда по сравнению с другими известными актрисами, согласно ежегодному рейтингу издания Hollywood Reporter, сообщает в воскресенье телерадиокорпорация Би-би-си. Известно, что Джоли получила 15 миллионов долларов за фильм Wanted ("Особо опасен") и, возможно, увеличит гонорар до 20 миллионов за сиквел. На данный момент актриса снимается у легендарного Клинта Иствуда в психологической ретро-драме Changeling ("Подмена"). По данным рейтинга гонораров голливудских актеров, Джоли обошла, в частности, известную актрису Джулию Робертс и победительницу списка самых дорогих актрис 2007 года Риз Уайтспун, сообщают РИА Новости. Согласно тому же списку, обладательницы премии "Оскар" Николь Кидман и Хэли Бери не могут "сорвать" гонорар и в 10 миллионов долларов за фильм. В Топ-списке также числятся, в частности, Камерон Диас, Катрин Хейгл, Кейт Хадсон и Дженнифер Анистон. Мужчины "кинозвезды" намного опережают коллег слабого пола. Так, популярный актер Уил Смит способен заработать 25 миллионов долларов за роль в фильме, отмечает издание.