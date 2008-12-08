Портрет «ВИА Гры» ушел за 4000 долларов

Специально по заказу поклонника солистки «ВИА Гры» Татьяны Котовой художник Игорь Вознесенский написал огромный портрет красавицы в полный рост. Работа художника Игоря Вознесенского была представлена на светском мероприятии «Модные пятницы Ростова». Двухметровая картина в освещении софитов украшала центральную часть зала. Портретист дорабатывал картину на месте, внося последние штрихи на холст. - Работа над картиной еще не закончена, - говорит художник. - Многое еще предстоит сделать. Весь портрет я писал по памяти, но окончательный штрих я планирую сделать с натуры. Как рассказал художник, портрет сексуальной певицы заказал один из поклонников Тани Котовой за 4000 долларов.