Продюсер Massive Attack изменил голос Ирины Нельсон

На днях экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон и легендарный продюсер и звукоинженер Стив Орчард (Steve Orchard) закончили совместную работу над новым материалом для сольного альбома певицы, которая недавно вернулась на сцену после двухлетнего творческого тайм-аута. Познакомились музыканты в Лондоне - именно там, на легендарной студии «Air» сформировался интернациональный творческий союз. В результате Орчард настолько впечатлился вокальным талантом Ирины, что последовал за ней в Россию. Здесь, уже на московской студии, Стив, Ирина и продюсер и композитор Вячеслав Тюрин работали над новыми песнями, отвлекаясь лишь на обед и сон. Чтобы собрать полный комплект необходимой аппаратуры, Стив сам привозил из Англии часть приборов и инструментов. Среди них - особый микрофон, специально подобранный для голоса Ирины Нельсон и делающий его звучание наиболее правильным. «Когда я начала петь в этот микрофон, то даже не сразу узнала свой голос, - поделилась впечатлениями Ирина. - Он показался мне настолько прекрасным, содержащим столько невероятных частот…» Стив Орчард - обладатель премии Grammy, признанный гений музыкального звукоинженеринга, работавший с множеством мировых звезд, среди которых Пол Маккартни (Paul McCartney), Элтон Джон (Elton John), Питер Гэбриел (Peter Gabriel), Джордж Майкл (George Michael), Стинг (Sting), Simply Red, Massive Attack и многие другие. Свой огромный опыт Стив Орчард получил благодаря многолетней работе на известных студиях PRT и «Air». Также он сотрудничал с такими продюсерами, как Джордж Мартин (George Martin), Фил Рамон (Phil Ramone), Найджел Годрич (Nigel Godrich). «Во время работы Стив еще раз подтвердил свой высокий профессионализм, - говорит певица. - Когда мы записывали вокальные треки, мне не прощалась ни одна оплошность. Приходилось оттачивать все до тех пор, пока он не был удовлетворен полностью, а сам Стив вставал из-за пульта буквально один раз, только чтобы пообедать. И особенно приятно было то, что ему очень нравился наш материал - услышать похвалы от такого человека, как Стив Орчард, дорогого стоит!» Первая песня «Рассвет» с готовящегося альбома Ирина Нельсон уже несколько недель штурмует радиоэфиры, находясь в ротации двух ведущих радиостанций страны - «Европы Плюс» и «Русского радио». Композиция вплотную приблизилась к попаданию в чарты и, судя по восторженным отзывам слушателей, имеет все шансы побороться за самые высокие места.