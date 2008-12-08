Кира Пластинина представит новую коллекцию

5 декабря 2008 года в ЦУМе состоится коктейль, посвященный тому, что с декабря 2008 года на четвертом этаже ЦУМа будет представлена эксклюзивная коллекция дизайнера Киры Пластининой сезона S/S 2009 - линия Kira Plastinina Lublu. Специальным гостем мероприятия станет голливудская звезда - актриса Николь Риччи. В коллекции сезона S/S 2009 линии Kira Plastinina Lublu гармонично сочетается несочетаемое: граффити с розами, флис с шелком, стиль гранж с утонченной женственностью; заметно преобладание ярких насыщенных цветов, струящихся тканей.