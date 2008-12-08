Пэрис Хилтон: новый альбом сошел с конвеера

Пэрис Хилтон закончила работу над столь долгожданным для нее вторым альбомом. По словам Пэрис, она записала все композиции пока не имеющей названия пластинки, которая станет второй после вышедшего в 2006 году альбома «Paris»: «Я сама записала все песни. Они все танцевальные, прямо как у Кайли Миноуг». Пока же Хилтон даже не знает, какой лейбл выпустит ее новую запись. В работе над диском певице помогал продюсер Paramore Майк Грин. Напомним, что дебютный альбом тусовщицы и иногда актрисы и певицы Пэрис Хилтон занял шестое место в чарте Billboard и 29-е в британских хит-парадах. Тогда альбом был выпущен на собственном лейбле Пэрис - Heiress Records.