Стиллавина уволили с НТВ

Не успел популярный телеведущий Сергей Стиллавин обосноваться на федеральном канале, куда его пригласили в шоу «Золотая утка», как он вновь значится в рядах безработных бизнесменов. Скандальный проект не оправдал надежд и стал еще одной жертвой финансового кризиса. - Программу «Золотая утка» закрыли, - заявило «Твоему Дню» руководство проекта. - Причиной в первую очередь является кризис, а кроме того, шоу не оправдало надежд на высокие рейтинги. И действительно, сплошные незадачи: затраты для съемок превосходили результаты. - Мы не думаем, что Сергей подыщет другой проект, ведь из-за кризиса сейчас ничего нового не выпускается, - поделились соображениями на канале, сообщает Life.