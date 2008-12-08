После реконструкции открылся официальный сайт группы «NoraLasso»

В начале зимы участники группы «NoraLasso» порадовали своих поклонников новым сайтом, который долгое время был на реконструкции. Совершенно новый дизайн и удобный интерфейс теперь делают пребывание на сайте группы максимально комфортным. Теперь все желающие имеют возможность читать самые свежие новости, получать информацию о предстоящих выступлениях, слушать песни и смотреть видеоклипы, которые стали доступны для скачивания, узнать историю создания коллектива, получить информацию об участниках «NoraLasso» и их планах на будущее, а так же пообщаться на форуме. Информация на сайте постоянно обновляется, что позволяет быть в курсе всего, что происходит в группе. Так же на сайте теперь можно бесплатно скачать эксклюзивные рингтоны от «NoraLasso». Новости группы теперь можно получать, подписавшись на рассылку по электронной почте. Для этого нужно прислать письмо на адрес news@noralasso.com, указав в теме письма «Подписка на электронную рассылку новостей» и сообщив свои контактные данные. В самом ближайшем будущем планируется запуск еще одного сервиса: рассылка анонсов предстоящих концертов, акций и конкурсов группы при помощи sms-сообщений. Это позволит зарегистрированными пользователям первыми узнавать о концертах группы и проводимых акциях даже не имея возможности выйти в Internet. Для заказа этой услуги необходимо прислать письмо на адрес news@noralasso.com, указав в теме письма «Рассылка sms-анонсов» и сообщив в письме номер телефона, на который Вы хотите получать информацию.