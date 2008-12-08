ШОК! Жена Дэвида Бэкхема брезгует целоваться с мужем

Жена легендарного футболиста Дэвида Бэкхема Виктория поведала папарацци весьма пикантную особенность своего мужа: у него воняет изо рта. Как возможная причина, называется то, что Дэвид каждый день принимает капсулы рыбьего жира, чтобы быть в форме. - Об этом сообщают журналисты DailyMail. По словам иностранных журналистов, Виктория даже брезгует целоваться со своим мужем, однако каким образом супругам удается сохранить вполне счастливый брак в условиях даже "невозможности поцелуев", остается загадкой...