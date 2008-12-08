Ани Лорак рассказала о доме, подаренном женихом

Участница "Евровидения" – Ани Лорак, уже давно мечтала приобрести загородный дом. Однако найти подходящее место, вдали от столичной суеты, где певица чувствовала бы себя по-настоящему комфортно, долго не получалось, сообщает DailyShow.Ru Все решил случай. Этим летом певица состояла в жюри международного конкурса «Выбор Года», и при выборе одного из коттеджных городков, детально изучила информацию о каждом из них. Выбор Ани пал на коттеджный комплекс, который в итоге и стал фаворитом конкурса. Городок, который располагается в 20 км от Киева по Житомирскому направлению, отличался от остальных большими красивыми парками и современными объектами сервиса столичного уровня. Недолго думая, Ани и Мурат приехали в строящийся городок, чем вызвали легкий шок у менеджеров: «Обычно «звезды», которые у нас частые гости, заранее звонят, а чаще всего присылают своих представителей. А тут сама Ани Лорак с Муратом, без охраны, очень приветливые и общительные люди. С ними было очень легко и приятно работать», - вспоминает менеджер компании. Городок Лорак очень понравился, они с Муратом даже присмотрели участок недалеко от большого парка. Дом выбрали в западноевропейском стиле на улице Лондонской, - названия улиц в этом поселке носят имена европейских столиц. Именно этот коттедж Мурат подарил своей возлюбленной. - Мне понравился проект под именем «Зевс». Это двухэтажный не самый большой, зато очень удобный дом. В нем много пространства и света. Дом я перепланирую по своему вкусу, потому что достичь гармонии можно только в том доме, который ты создавал сам, - поделилась певица.