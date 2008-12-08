Ноэль Галлахер хочет стать священником

Гитарист культовой британской группы «Oasis» Ноэль Галахер (Noel Gallagher) известен своей страстью к угарным вечеринкам. До своего брата Лайама (Liam Gallagher) по части вечеринок Ноэлю, конечно, далеко, но он на своем веку тоже успел изрядно покутить, сообщает Showbiz Media. А на днях Ноэль сделал сенсационное заявление, что если бы не жизнь и имидж рок-звезды, он бы сделал отличную карьеру католического священника. Ноэль заявил: «Да, я бы стал священником. И я бы привнес в церковь значительную долю реализма. Так что клади свои денежки в корзинку и пойдем, накатим винца! А когда вино закончится, мы сядем и поговорим о всяком там смысле жизни, вселенной... Короче, я был бы классным священником!». А еще Ноэль считает, что лидером группы «Oasis» должен быть он, а не Лайам. Потому что он привлекает больше женских взглядов, а его брат только отпугивает женщин своей девчачьей прической.