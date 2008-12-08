Игорь Николаев помирился с Наташей Королевой

Игорь Николаев здорово изменился за последнее время. И не маловажную роль в этом сыграла любовь, а именно тот факт, что Николаев наконец-то встретил свою вторую половинку. При этом даже поменялось его отношение к своей бывшей супруге Наташе Королевой. Как пишет "ТД", долгое время после развода Игорь Николаев называл свою экс-подопечную и жену исключительно Натальей Порывай, игнорируя им же самим придуманный псевдоним Королёва. Но накануне своей свадьбы обладатель самых колоритных усов на нашей эстраде постарался забыть все обиды и сделал первый шаг к примирению с Королевой. Наташа благосклонно восприняла попытку наладить отношения и пожелала бывшему мужу семейного счастья.