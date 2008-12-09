«Суперстар 2008» закрывают из-за кризиса

Финансовый кризис коснулся известных проектов, которые один за другим закрываются на центральных телеканалах. Так, канал НТВ прекратил финансирование сразу нескольких программ. Больше в эфир не выйдет шоу Сергея Стиллавина «Золотая утка». Его печальному примеру может последовать «Суперстар - 2008», а также «Дас ист фантастишь». По мнению руководства, эти проекты являются наиболее дорогостоящими в производстве, кроме того, уже стали изживать себя. Как стало известно Life, эти программы должны были выходить в эфир на протяжении года. Но выбирая, в чью пользу делить бюджет телеканала, начальство пожертвовало несколькими шоу, чтобы спасти остальные. Первым под горячую руку попал Сергей Стиллавин и его пресс-обзор «Золотая утка». Также жертвами кризиса стали работники популярного шоу «Ты не поверишь». Из программы уволили 60 процентов сотрудников. - Из-за кризиса руководство решило закрыть шоу «Суперстар - 2008», - делятся с LIFE.RU сотрудники канала. - Хотя оно должно было сниматься до Нового года включительно. Не обошло стороной сокращение и сотрудников Первого канала. До Нового года закроется проект «Можешь - спой» с ведущим Дмитрием Шепелевым. Так что в ближайшее время украинскому виджею придется искать себе новую работу. К слову, в Киеве закрылся и проект «Фабрика зирок -2», где он был ведущим.