Семена Фараду спасают врачи «скорой»

У 74-летнего актера Семена Фарады случился гипертонический криз. Врачи настаивали на немедленной госпитализации, но ехать в больницу Семен Львович категорически отказался, сообщает Life. За последнее время бригада неотложки к одному из лучших комедийных актеров советского кино приезжает не первый раз. 74-летнего Семена Львовича мучает высокое артериальное давление. Резкое сужение сосудов привело к тому, что у актера отказывает правая сторона. Восстановить кровоснабжение не помогают даже самые сильные препараты. Накануне у Семена Львовича случился гипертонический криз. - Для человека, перенесшего инсульт, повышенное давление очень опасно, - говорит врач неотложки. - Чтобы избежать осложнений, лучше находиться под наблюдением специалистов. Врачи неотложки настаивали на госпитализации, но ехать в клинику Семен Львович категорически отказался. - Я устал от больничных стен, - заявил врачам актер. - Я хочу побыть дома, со своей семьей. В квартире актера врачи пробыли полтора часа. Только когда убедились, что его жизни ничего не угрожает, вернулись на станцию.