Отца Расторгуева перевели из реанимации

Отец знаменитого «комбата» 76-летний Вячеслав Расторгуев идет на поправку. Накануне его из реанимационного отделения перевели в отдельную палату, сообщает Life. Напомним, в клинику 76-летний Вячеслав Расторгуев попал в тяжелом состоянии. В больницу Вячеслава Расторгуева доставили на машине «скорой помощи». Отец известного певца внезапно почувствовал себя плохо. Пожилого мужчину мучили сильные боли в области сердца. Временами они были такими мучительными, что Вячеслав Николаевич не мог даже дышать. Прибывшие на вызов врачи «скорой помощи» настояли на экстренной госпитализации. Медики сразу заподозрили, что у 76-летнего отца известного певца серьезные проблемы с сердцем. Обследовав пациента, медики пришли к выводу, что причиной недомогания стала стенокардия. - Обычно причиной такого заболевания является атеросклероз сосудов, - продолжает врач. - Сильные спазмы возникают вследствие недостатка кровоснабжения сердечной мышцы. 76-летнего Вячеслава Николаевича сразу же положили в палату интенсивной терапии. К счастью, курс лечения дал результат. Уже через несколько дней состояние 76-летнего Расторгуева-старшего улучшилось, и врачи приняли решение перевести его в отделение кардиологии. - Несмотря на положительную динамику, говорить о выписке пока рано,- не скрывает врач клиники. - Вячеслав Николаевич пробудет под наблюдением кардиологов еще несколько дней. Сын Николай практически ежедневно навещает отца в клинике. Артист очень беспокоится за здоровье своего самого близкого человека.