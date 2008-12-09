Из-за болезни Гурченко отменила съемки

Из-за болезни Людмила Гурченко отменила съемки во всех новогодних проектах. В эту праздничную ночь российские телезрители не увидят на экранах приму российского кино, сообщает Life. - Из-за внезапной болезни знаменитая актриса не смогла приехать на съемки нашего новогоднего фильма "Золотая рыбка", - говорит режиссер Александр Игудин. - По замыслу сценаристов Гурченко должна была исполнить потрясающий номер с танцами на столе. Жаль, что болезнь помешала ей блеснуть в этой роли. Нам срочно пришлось искать ей замену. К счастью, нас выручила Лолита.