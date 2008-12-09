Ксюша Новикова спелась с Пушным

О том, что звезды российского шоу-бизнеса частенько поют под фонограмму - ни для кого ни секрет. Отсюда - расхожее мнение о том, что петь, в общем-то, большинство из них не умеет. Однако некоторые артисты не боятся огласки и вполне готовы при случае продемонстрировать свои вокальные данные. Да еще – перед журналистской братией. Именно так и произошло на днях в караоке клубе. Таким образом, все увидели, как же по-настоящему поет экс-блестящая Ксюша Новикова, Иракли, экс-фабрикант Михаил Гребенщиков и другие артисты. Одной из первых в караоке-клуб «Аврора», который отмечал год со дня основания, пожаловала Новикова. После родов девушка весьма и весьма изменилась. Мало того, что вернулась к таким формам, как будто и не рожала вовсе, да еще и отрастила волосы. Этакая Барби русского формата. Иракли Пирцхалава постоянно улыбался и давал интервью. Потому, как главное, не повод, а участие! Собственно, Иракли вообще был настроен оптимистически в этот вечер. Даже кризис не сказался на его настроении. - А что мне кризис? Мы – люди творческие. Это олигархам надо бояться, а не мне. Я не занимаюсь финансами. На мне кризис практически не отразился, - признался певец. Ближе к полночи приехала певица Жасмин с директором Мариной. После чего все еще раз убедились, что слухи о беременности звезды оказались сильно преувеличены. Мало того, что никакого живота у Жасмин не выросло, так еще она и похудела минимум килограмм на пять. Кроме того, сияющее лицо певицы явно говорило о том, что с личной жизнью у нее тоже все в порядке. Актер Александр Песков вместе с дружной компанией отпускал тост за тостом, так что компания становилась все дружнее и веселее. Александр Пушной- один из ведущих передачи «Хорошие шутки» устроил настоящий экшн из музыкальных произведений в собственном исполнении. Для того, чтобы не скучно было стоять на сцене одному, позвал на помощь экс-блестящую. Блондинка выйти не побоялась. Поскольку за пять минут до этого уже имела опыт исполнения под караоке. Новикова попросила сделать звук на три тона ниже и томным низким голосом пропела песенку про «Леди-совершенство». За это ей вручили карточку на сто бесплатных песен. Теперь, как говорится, может в караоке хоть упеться. Михаил Гребенщиков к моменту выхода на сцену уже пребывал в приподнятом настроении. И хотя некоторые слова были несколько неразборчивы, а шаги не тверды, это казалось не столь важно. Поскольку Гребенщиков в целом выстоял на сцене и столько души вложил в свое выступление!