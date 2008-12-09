СРОЧНО! Евгений Осин попал в аварию

Певец Евгений Осин попал в серьезную аварию на севере Москвы. Вчера около 15:30 музыкант за рулем своего «Мицубиши Лансер» ехал по улице Зорге в сторону Хорошевского шоссе. В условиях пасмурной погоды и плохой видимости артист вел машину спокойно, не разгоняясь. Неожиданно в районе дома 33 из двора выехала «Рено-307» и на полном ходу врезалась в иномарку певца. Удар оказался такой силы, что в машине сработали подушки безопасности. По счастливой случайности, оба водителя отделались лишь испугом. Однако машины оказались сильно деформированы. У «мицубиши» Осина помяты передний бампер с госномером, капот, передняя панель, левое крыло и фара. У «рено» разбита вся левая сторона. За рулем «Рено-307» находилась 49-летняя Наталья А., врач по профессии. По предварительным данным, она стала виновницей аварии. Выезжая с прилегающей территории, женщина не пропустила машину, идущую по главной дороге. Объяснение самой Натальи оказалось типичным в такой ситуации: «Не заметила», - сообщает Life.