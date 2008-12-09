Chicos de la Fiesta чуть не оказались в каталашке!

К участникам самой безбашенной украинской группы «Chicos de la Fiesta» так и липнут всяческие приключения… У них даже выработалось собственное правило: если день прошел без приключений – значит, он прожит зря! Напомним, что однажды, после своего выступления, Ромарио и Каруzzо решили прокатиться в утреннем метро. Но стоило Каруzzо на мгновение отвернуться, как Ромарио тут же исчез из его поля зрения. Оказалось, что его забрали в отделение милиции и решили проверить на наличие наркотических веществ. Естественно, ничего такого у Ромарио не оказалось. А всему причиной стал… необычный вид музыканта. Еще бы! Не каждый облачается в длинный белый балахон, спускаясь в метро. Ребята уже успели позабыть о данном инциденте, если бы нечто подобное не повторилось с ними снова. Вчера, после своей вечерней репетиции, Чикосы снова решили прокатиться на метро. Людей вокруг было мало, и, обратив внимание на столь необычный вид музыкантов, разительно выделяющийся среди других, к ним подошел вечерний патруль. Милиционеры снова отвели ребят в свое отделение, обыскали, проверили документы, заставили достать все из сумки и даже разуться. Но убедившись в «стерильности» Чикосов и узнав о том, что на самом деле они – известные музыканты, правоохранители не просто их отпустили, но и провели эскортом до выхода из метро.