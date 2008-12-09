Мадонна требует 5 млн фунтов за нелегальную публикацию свадебного фото

Американская певица Мадонна требует от британской газеты "Мейл он санди" более 5 миллионов фунтов стерлингов компенсации за публикацию частных фотографий ее свадьбы с британским кинорежиссером Гаем Ричи в 2000 году, сообщил журналистам в понедельник адвокат "звезды" Мэттью Никлин. Выступая в лондонском Высоком суде, Никлин сообщил, что дизайнер по интерьерам, работавший в доме певицы на Беверли-хиллз, "тайно" скопировал "исключительно частные" фотографии, сделанные во время церемонии 22 декабря 2000 года. По словам адвоката, свадебные снимки не появлялись в мировой печати до 19 октября этого года - дня, когда 11 фотографий церемонии были напечатаны в британском таблоиде. Никлин подчеркнул, что издание не посчитало нужным поставить Мадонну, недавно расторгнувшую брак с Ричи, в известность о готовящейся публикации. "Ей устроили засаду - просто потому, что если бы "Мейл он санди" сообщила ей о том, что намеревается сделать, истица бы добивалась и в итоге бы добилась запрета на публикацию", - подчеркнул юрист. Он добавил, что, узнав об обнародовании личных фотографий, Мадонна подала на газету в суд, потребовав более 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве моральной компенсации. Эта цифра, по словам адвоката, соответствует той сумме, которую газета заплатила владельцу фотографий. Как отметил Никлин, газета "не стала пытаться оправдать свой поступок" и признала факт нарушения авторских прав и вторжения в частную жизнь. Судья Высокого суда поддержал иск Мадонны. Ожидается, что размер компенсации, которую "Мейл он санди" выплатит певице, будет установлен в ходе судебных слушаний в следующем году.