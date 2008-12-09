Слава продвигается на Восток

Певица Слава активно продвигается за рубеж. В настоящее время певица ведёт активную работу на Западе. Слава записала в Лондоне свой дебютный англоязычный альбом с рабочим названием «Eclipse», а в ноябре этого года выпустила совместный трек с популярным RnB исполнителем Craig David. Кроме того, певица постоянно репетирует со своим британским бэндом, и уже полностью готова представить свою новую сольную программу. Часть её прозвучит на дубайском концерте, где Слава выступит в рамках поддержки своего нового альбома на одной сцене с группой «Maroon 5». Слава, появилась на российской сцене еще в 2003 году и за время карьеры успела выпустить три успешных альбома - «Попутчица», «Классный», «Люблю или ненавижу». После выхода последней пластинки «The Best» артистка заявила о намерении разнообразить своё творчество и выпустила сингл «Стань сильней», а также ремикс на эту композицию, сделанный легендарным ди-джеем Alex Gaudino, пишет www.dailyshow.ru. На этом Слава решила не останавливаться и шокировала публику неожиданным дуэтом с Григорием Лепсом, песней «Не жди меня», которая уже стремительно набирает обороты в чартах российских радиостанций.