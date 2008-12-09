Верка Сердючка потеряла 1 миллион долларов

Андрей Данилко в образе эпатажной стюардессы является самым высокооплачиваемым артистом на Украине. А в этом году Верка Сердючка планировала покорить и Голливуд. Многие уже надеялись увидеть бюст Верки Сердючки в новом голливудском фильме американской компании, являющейся одной из подразделений Warner Brothers Entertainment, пишет Дни.ру. Верке присылали сценарий картины и макет контракта на сумму в миллион долларов из самого Голливуда. Сердючка должна была сыграть певицу, работающую в ночном клубе, чей голос заставляет вспыхивать любовь между главными героями фильма, сообщает TopPop.ru. Но контракт Андрея Данилко с Голливудом на миллион долларов сорвался. Один из самых веселых персонажей поп-сцены Верка Сердючка оказалась невостребованной. Верке Сердючке остается петь свою прославленную композицию «Все будет хорошо» на Украине. Потому что не то, что в Америке, но и в России ей не очень рады. Все заметили, что на XIII церемонии вручения народной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Сердючки среди участников не было. Ее просто не пригласили. Известно, что почетную премию получают горячо любимые народом исполнители популярных песен, чьи композиции весь уходящий год держались на верхних строчках хит-парада «Русского Радио». «Мы не пригласили Сердючку, потому что слушатели за нее в этом году не проголосовали, — пояснил Григорий Спицын, руководитель пресс-службы „Русского радио“. — Но уверяю, в итоговый хит-парад „Золотого Граммофона“ попали действительно самые популярные исполнители». Словом, не удалось Сердючке получить статус популярного исполнителя. Голливуд тоже остался несбыточной мечтой. Зато в Киеве, по словам директора звезды, она хорошо преуспевает на корпоративах, оставаясь в веселом расположении духа. Ведь не зря же Верка громко распевала: «Ой, не буду горюваты, буду танцюваты!»