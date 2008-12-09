Кристину Орбакайте подселили к Пугачевой

На съемках "Песни года" творилось форменное безобразие. Поучаствовать в представлении хотели 60 артистов, так что проблем с организацией было предостаточно. Неудобства испытывали на себе практически все звездные гости, включая хозяйку вечера Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте. "Да что же это такое?!" - переживала певица, расталкивая локтями толпу журналистов. Такое скопление пишущей и фотографирующей братии образовалось из-за появления Аллы Пугачевой. Фотографы так старались запечатлеть каждый шаг звезды, что чуть было не сбили хрупкую Кристину с ног. На этом злоключения звезды не закончились. Гримуборных не хватало, и звездам пришлось объединяться в пары, пишет "Московский комсомолец". Так, к Алле Пугачевой подселили Кристину Орбакайте. Таисию Повалий поместили с Лаймой Вайкуле, а к Валерию Леонтьеву подселили Филиппа Киркорова. Кстати, Филипп в тот вечер выглядел феерически: в черном парике и красном костюме он производил демоническое впечатление. "А помнишь, Валера, как мы как-то в новогодние каникулы играли в Майами в больницу? - пустился в воспоминания Киркоров. - И еще Кристина играла с нами! Так было весело!" "Ну да, - вспомнил Леонтьев, - изображали инвалидов". Вспомнил певец и о лучшем своем Новом годе. "Я его справлял в Калькутте, - поведал артист. - Там такой бассейн был, и все бокалы с шампанским, все закуски пускали на подставках по воде. Если тебе чего-то хотелось, надо было до яств добираться вплавь". А вот певице МакSим было не до светских бесед. Беременная девушка, которую таки не вычеркнули из списков выступающих на "Песне года" артистов, смиренно ждала своей очереди. В итоге юной певице стало нехорошо, и она покинула душный "Олимпийский". Пугачева тем временем работала на сцене, а ее коллеги по сцене продолжали веселиться за кулисами: Игорь Крутой мерился ростом с Киркоровым, а Леонтьев травил анекдоты. "Встречаются два бизнесмена, - рассказывал певец. - Один говорит другому: "Кризис, а я так сплю, ну просто как младенец!" Второй с завистью: "Правда? Да как же это так?" А первый отвечает: "Как? Да всю ночь плакал и два раза обгадился!"