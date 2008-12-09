Звезда «Дома-2» Третьяков ждет первенца

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Роман Третьяков ждет рождения ребенка. Он уверен, что его супруга подарит ему сына. Однако наслаждаясь семейными радостями, Роман не может забыть Ольгу Бузову, с которой он так и не смог построить любовь. Прошло уже больше года с тех пор, как Роман Третьяков покинул самый длинный телевизионный проект "Дом-2" и расстался с Ольгой Бузовой, с которой его связывали трехлетние романические отношения на телепроекте. Не так давно экс-звезда "Дома-2" женился на модели Светлане Соколовой и, по словам Третьякова, весьма удачно. Прожив вместе всего несколько месяцев, молодожены решились завести ребенка. Новость о том, что жена Ромы беременна участники проекта "Дом-2" уже давно активно обсуждают. Сам он тоже не опровергает эти слухи. "Конечно, не хотелось бы это комментировать, - загадочно улыбается корреспонденту Дней.Ру Роман Третьяков. – Скорее этот вопрос нужно задать моей жене Светлане. Но скажу, что я очень хочу мальчика, хочу сына". Несмотря на семейные радости, Роман Третьяков не может забыть бывшую возлюбленную Ольгу Бузову, телевизионная блондинка никак не дает ему покоя. "Все познается в сравнении, - вздыхает Рома. – В нынешних отношениях я стараюсь устранять ошибки предыдущие, стараюсь их не допустить. Как-то так случайно получилось, что этот мой выбор получился настолько правильным и идеальным, что меня все устраивает. Потому что у предыдущего человека, который со мной был, есть куча плохих черт. Бузовой нужны всегда были показатели любви – подарки и деньги. Любовь для нее равно подарки. Она не раз мне об этом говорила. Для нее молодой человек тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались, потому что она решила, что я не могу ее обеспечивать. А сейчас жизнь мне подарила такого человека, который меня любит такого, какой я есть. Жена пытается украсить наш быт и чаще обращает на себя внимание в положительные моменты. А в предыдущих отношениях такого не было".