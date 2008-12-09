Безрукова устала от слухов о беременности

Ирина Безрукова, если верить слухам, сейчас находится в интересном положении. Однако ни сама актриса, ни ее муж Сергей Безруков информацию эту никак не комментируют. Эту пару можно понять: за годы их брака слухов и сплетен о разного рода событиях в их семье было изобретено слишком много. "Знаете, люди большей частью вообще ничего не знают о тех персонажах, о которых читают в газетах, - сетует Ирина в недавнем интервью газете "Вечерняя Москва". - Ведь большинство эстрадников позиционирует себя заправскими гуляками и безобразниками, а на самом деле все по-другому. Это образы-марионетки, не больше. Я лгать не умею, и такого пиара мне тоже не надо. А в ответ лучше промолчу". Как говорит Безрукова, на ложную информацию у них с Сергеем давно выработался иммунитет. Но самой надоевшей сплетней стали регулярно появляющиеся новости о беременности. "Если отследить все слухи, то я должна была родить целый детский сад. Причем рожать с перерывом в три месяца, - иронизирует актриса. - Бывает, звонит человек из таблоида и сообщает: "Я теперь хорошая, я теперь хорошо про вас напишу". И дальше: "По проверенным слухам, говорят, что…" Я отвечаю: "А кто проверял? Кто может быть провереннее, чем я сама?" С годами звездные супруги научились жить спокойно даже несмотря на повышенное внимание общественности. И теперь Ирина Безрукова готова поделиться своим рецептом счастливого брака. "Не надо прыгать в омут с головой, - советует актриса. - Человек, который испытывает страсть и влюбленность, в какой-то момент неадекватен. Это своего рода наркотическая реакция. Он думает: это оно! Женюсь или, там, выхожу замуж. Надо сначала пожить вместе. Я и сыну это говорю. Кому нужны скороспелые, одноразовые браки с не нужными никому детьми? Страсть ослепляет. Это здорово, но долгая совместная жизнь предполагает, что люди соприкасаются по многим параметрам. Понять, все ли у вас хорошо, можно, только пожив вместе год-два до брака".