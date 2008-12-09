Солист группы «Корни» развелся

На днях в СМИ появилась информация о том, что участник группы "Корни" Алексей Кабанов женился на журналистке Яне. Пресса даже приводила вещественные доказательства – снимки церемонии бракосочетания пары в одном из московских загсов. Новость о женитьбе Кабанова для многих стала большой неожиданностью, ведь Алексей всегда считался убежденным холостяком и во всех интервью говорил о том, что связывать себя узами брака совсем не хочет. Дни.Ру узнали у певца, а была ли свадьба. "А-а-а, я уже устал повторять, что нет! – трагическим голосом воскликнул Кабанов. - Я все еще не женат и в ближайшее время даже не собираюсь! Когда я был на свадьбе у Саши Бердникова, понял, что морально уже готов к женитьбе. Мне 25 лет, я думаю о будущей семье, детях, но рядом пока нет человека, с которым я бы хотел провести всю свою жизнь. Когда такая девушка появится, я обязательно сразу же на ней женюсь. А вас приглашу на свою настоящую свадьбу!" Как оказалось, весь сыр-бор возник из-за постановочных фотографий, которые случайно просочились в прессу. Снимки были сделаны на съемках программы "Главный герой" (НТВ). По словам Алексея, сюжет о том, легко ли быть женой звезды и стоит ли ради брака со знаменитостью жертвовать любовью и искренними чувствами, чтобы стать богатым и знаменитым. "Моей "женой" стала журналистка Яна. Надо сказать, очень красивая девушка, - залившись румянцем, признался Дням.Ру Кабанов. - По сценарию она должна была быть в свадебном платье и с известным женихом под рукой. Она пригласила меня. Мы приехали в загс на Поклонной горе… Я вообще думал, что это программа "Розыгрыш"! Даже сказал, что не дам свой паспорт, чтобы не дай бог не поженили по-настоящему. Мы отсняли все, сфотографировались на память. А уже на следующий день мне стали звонить друзья, родственники, рассказывать, что мои свадебные фото развешены по всему Интернету, и спрашивать: правда это или нет". К слову, сюжет уже был показан по ТВ, но певца до сих пор донимают вопросами. "Большинство людей думают, что я женат! И эта новость распугала всех моих поклонниц, - с ужасом признался артист. - Они мне звонят из других городов и стран и поздравляют". Неподдельное счастье на лице жениха с фотографий Алексей объяснил очень просто и скромно: "Знаете, наверное, я очень хороший актер и мне нужно дать "Оскара".