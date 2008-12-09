Николь Риччи прилетела к русскому олигарху

Сразу две знаменитости посетят в этот уик-энд российскую столицу. Накануне вечером Николь Риччи прибыла в российскую столицу для того, чтобы принять участие в показе коллекции модельера Киры Пластининой. Как известно, пока сама Кира занимается творчеством и сочиняет эскизы для новых коллекций, ее отец олигарх Сергей Пластинин разрабатывает стратегии продвижения бренда, названного именем дочери. Так, одним из ноу-хау стало приглашение на показы Киры Пластининой звезд мировой величины. Николь Риччи, как еще недавно и Пэрис Хилтон, за кругленькую сумму взглянет на новую коллекцию девочки-дизайнера Киры Пластининой под названием Lublu. Ее показ и коктейль по такому случаю пройдут в одном из столичных торговых центров при стечении знаменитостей. Но одним модным дефиле культурная программа Риччи не ограничится. Как пишет в субботу "Московский комсомолец", одна из главных светских тусовщиц мира, как стало известно, оценит и ночную жизнь столицы. Она нагрянет в столичный ночной клуб. Николь станет ведущей благотворительной ночи. Именно в ее рамках пройдет специальный аукцион, вырученные средства от которого направят на помощь детям. А в воскресенье для "скромных" жителей Барвихи споет зачастивший в Россию Элтон Джон. Легендарный певец небезвозмездно споет для русской гламурной публики в Luxury Village. Специально ради приезда в Россию сэр Элтон Джон отменил концерт в Хельсинки, сославшись на сильнейшее воспалительное заболевание бронхов. Стоит отметить, что визит в самое дорогое место Подмосковья не отмечен в гастрольном графике Элтона Джона. Билеты на концерт Элтона Джона всегда стоили баснословных денег. Наряду с самыми дешевыми по цене 25 000 рублей любители с комфортом послушать певца на Рублевке могли заплатить 600 000 или даже 1 000 000 рублей. Как удалось выяснить Дням.Ру, заказчиком концерта Элтона Джона в Москве является владелец ювелирного дома Chopard. Какую сумму предложили музыканту, организаторы держат в секрете. Но уверяют, что Элтон Джон прекрасно себя чувствует и обязательно выступит. "О его болезни мы ничего не слышали, - говорит один из организаторов концерта. А то, что 7 декабря Элтон Джон будет выступать, это стопроцентно. Его даже можно будет сфотографировать на красной дорожке у входа в Барвиха Luxury Village".