Певица Рианна расплачивается за неосторожность своих охранников

Певица Рианна (Rihanna) и ее возлюбленный, рэпер Крис Браун (Chris Brown) оказались замешаны в скандале. Недавно охранник звезд напал папарацци Луиса Сантану (Luis Santana) и разбил его дорогостоящую камеру. Случилось это, когда Луис сделал, по его словам, уникальные снимки, демонстрирующие, что отношения Рианны и Криса - фикция. Сантана утверждал, что ему нанесли телесные повреждения. Сначала охранники порвали его одежду, отобрали фотоаппарат, а затем повалили его на землю и начали бить ногами. Папарацци подал заявление в суд, теперь Рианна и Крис расплачиваются за неосторожность своих охранников. Они должны выплатить миллион долларов пострадавшему, сообщает TopPop.ru.