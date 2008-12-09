«Блестящих» оставили без белья

На гастролях в Новороссийске у певиц таинственно исчезли пикантные предметы нижнего белья. Причем таинственный похититель оказался чрезвычайно избирательным: сексапильных красоток оставили без бюстгальтеров. После выступления девушки вернулись в гримерку, чтобы переодеть концертные костюмы, где и обнаружили пропажу. Молодые певицы, пострадавшие от рук похитителя-фетишиста, крайне возмущены сложившейся ситуацией, сообщает Life. - Это вообще безобразие какое-то, - возмущается Настя Осипова. - У меня просто нет слов, одни эмоции. Самое странное, что ничего ценного не взяли, только часть белья. Хотя там были дорогие украшения и часы. Зачем понадобилось наше белье кому-то - абсолютно непонятно. Страшно подумать, что за нами охотится маньяк... Организаторы концерта тоже пребывают в полном недоумении, по словам одного из сотрудников заведения Анатолия, ничего подобного ранее не происходило. В качестве компенсации администрация ночного клуба, где и произошел досадный инцидент, организовала девушкам шикарный ужин с дорогим коллекционным шампанским. - Вы знаете, я абсолютно не понимаю, как это могло произойти. Гримерки во время концерта закрыты на ключ, - разводит руками организатор концерта. Несмотря на неприятное ЧП, девушки с юмором рассказывают о случившемся. - Почему-то пропали только бюстгалтеры, - смеется Анна Дубовицкая. - Трусы, видимо, ребят не заинтересовали.