Яковлев получил «Золотой Граммофон»

Вечером 29 ноября прошла церемония награждения артистов - «Золотой Граммофон». В этом году впервые был номинирован Александр Яковлев со своим хитом «Не уходи». К главному музыкальному событию года Александр готовился с заметным волнением. Но старания певца были не напрасны - Яковлев получил долгожданную статуэтку. Вручать «граммофон» доверили приме балета – Анастасии Волочковой. В момент когда Волочкова вручала «Золотой Граммофон» Александру Яковлеву, на сцене с букетом цветов появилась Ксения Собчак в костюме балерины .Опешившая прима постаралась сохранять спокойствие, однако было заметно, что неожиданное появление Собчак произвело на нее впечатление. Сам же Александр проявил себя как настоящий джентльмен, он не стал вмешиваться в общение двух блондинок и присоединился к ведущим концерта - Павлу Воля и Гарику Мартиросяну.