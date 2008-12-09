Потап и Настя Каменских представят Украину на «Евровидении-2009»

Самый популярный украинский дуэт в лице Насти Каменских и Потапа подали заявку на участие в международном конкурсе «Евровидение-2009». «С песней мы еще не определились, возможно, я напишу что-то новенькое, - говорит Потап. - Все в руках наших поклонников, если они нас поддержат, мы обязательно поедем на «Евровидение» и порвем там всех в клочья». Как сообщила газета «Сегодня», на данном этапе на участие в конкурсе от Украины претендуют: певица Tori Joy (Тори Джой), мало кому известная группа «Табу» и третий конкурсант, имя которого тщательно скрывается. Однако, по последним данным стало известно, что главным критерием отбора является условие: номинант должен быть гражданином Украины.