Тайны Софии Ротару раскрыла ее невестка

София Ротару со сцены кажется недосягаемой звездой: всегда в прекрасной форме, с безупречным макияжем и ослепительной улыбкой. Вне работы София Михайловна превращается в обычную женщину - мать, бабушку и, конечно, свекровь. Об этой неизвестной публике стороне жизни знаменитой певицы рассказала ее невестка Светлана Евдокименко. По ее словам, София Ротару с самого начала проявила себя мудрой женщиной. "Думаю, любая девушка волнуется перед встречей с потенциальной свекровью, пусть даже и не народной артисткой трех стран. Я тоже переживала, как она ко мне отнесется, - вспоминает Светлана. - Мы встречались с Русланом три недели. Вдруг он предложил мне поехать на день рождения к его маме. Мы купили подарок, цветы, фрукты и отправились в ялтинский санаторий, где София Михайловна в тот момент отдыхала. Приняли меня очень тепло. Имя София в переводе означает "мудрая", наверное, эта мудрость и сыграла свою роль - София Михайловна поняла, что ее сын со мной будет счастлив. У нас с ней симпатия возникла с первого взгляда". Несмотря на взаимную симпатию, между женщинами все же существовал некий процесс "притирки". "Он, конечно, был, как и в других семьях, но каких-то конфликтов сейчас и не вспомню, - поделилась невестка Ротару с "КП-Украина". - Единственное пожелание, которое София Михайловна тактично дала, - это чтобы ее сын всегда получал шикарный завтрак. И я это запомнила. А когда мы поженились с Русланом и начали жить вместе, София Михайловна уехала на гастроли, так что было не до разборок". С годами отношения свекрови и невестки становятся все более теплыми и доверительными. "Мы много работаем вместе: съемки, концерты. И отношения у нас доверительные, домашние, я стараюсь быть рядом, - говорит Светлана. - Она меня называет Светой, Светочкой, а я ее - Софией Михайловной. У нас с ней любовь и понимание. Мы можем вместе пойти по магазинам, что-то София Михайловна мне советует, что-то - я ей. Вместе покупаем подарки домашним по поводу и без. Можем устроить девичник и посидеть в кафе за чашечкой кофе". Светлана признается, что благодаря Софии Михайловне ее жизнь во многом изменилась. "Она меня научила домашнему труду - начиная с кухни и заканчивая огородом, - откровенничает невестка певицы. - Привила любовь к природе. Я и раньше ее любила, но София Михайловна раскрыла мой потенциал. Теперь мне очень нравится самой заниматься садом, растениями". По словам Светланы, Ротару без лишних сомнений приняла ее в семью и до сих пор остается для сына и невестки самым близким человеком. "В общем, всем говорю, что со свекровью мне повезло", - резюмировала Светлана Евдокименко.