ST@RS Radio представляет откровенную программу певицы Lilu «Между нами девочками»

Теперь обо всех cамых сокровенных желаниях, пикантных подробностях и тайнах бытия современных барышень, «по секрету всему свету» расскажет певица Lilu в своей радиопрограмме «Между нами девочками». Что же так радует и вдохновляет, заботит и печалит нас, таких нелогичных, непоследовательных, умных и очаровательных красавиц? Вы верите в женскую дружбу? Вы не прочь закрутить курортный роман? Вы знаете, как всегда выглядеть на "все 100"? Вы знаете, на что «ловить» принца? Вы готовы прислушаться к «вредным» советам, добротно приправленными интересными фактами и комментариями «звезд»? Милые дамы, вы самодостаточны и неординарны, умны и непредсказуемы, и при этом, все же, не прочь прислушаться к «бесплатным» советам, тогда включайте ST@RS Radio и слушайте откровенную программу певицы Lilu «Между нами девочками» - открытую дверь в женскую вселенную! Это программа для тех еще "штучек"! Каждый понедельник, среду и пятницу в 10.15 и 17.15 слушайте «Между нами девочками» на «Звездном радио»!