Группа «Мумий Тролль» записала песню Наутилуса

Группа Мумий Тролль записала песню Небо и Трава для трибьюта группе Наутилус Помпилиус. На вопрос, почему именно эту, Илья Лагутенко ответил: «Откликнувшись на предложение Вячеслава Бутусова, я заново переслушал несколько десятков песен Нау и понял, что песня Небо и Трава как нельзя лучше подходит эмоционально дню сегодняшнему, тем более что песня не очень известная, но абсолютно близкая и понятная мне». Впервые Илья Лагутенко услышал Наутилус Помпилиус в армии. Это была запись с одного из концертов. «Долгими зимними вечерами, собравшись в маленькой «ленинской» комнате, мы слушали песни Наутилуса на полуразбитом магнитофоне «Весна» и переписывали тексты скрупулезно на листочек, чтоб потом иметь возможность каждому исполнять себе свою любимую композицию». Мумий Тролль также примет участие в концерте, посвященном 25-ти летию Наутилуса Помпилиуса в «Олимпийском» 17 декабря.