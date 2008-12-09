На радость поклонникам новоиспеченной группы «REAL O» открылся ФОРУМ!

Теперь все поклонники новой группы «REAL O» смогут объединиться на едином официальном форуме. В скором времени откроется и официальный сайт группы, где можно будет следить за новостями, новинками мультимедиа и обновлениями в прессе. Но пока поклонники таланта Регины, Елены Виноградовой, Алисы Тарабаровой и Лины Мицуки могут активно общаться между собой на форуме, который находится по адресу http://real-o.talantgroup.com/ Участницы группы уже зарегистрировались на сайте, их можно будет найти под своими именами: Regina, Elena, Alisa и Lina. Каждой из них посвящена отдельная тема на форуме, и все желающие смогут создавать собственные интересующие темы для обсуждения. Девушки очень довольны, что попали в состав группы «REAL O». Сейчас у них каждый день расписан по минутам – они полностью поглощены съемками, выступлениями и репетициями совместного концерта Натальи Могилевской с фабрикантами, который состоится 14 декабря во Дворце «Украина». «В нашей жизни происходят глобальные перемены. Мы очень благодарны Наталье Могилевской и Новому каналу за то, что дали всем фабрикантам возможность заявить о себе на «Фабрике зірок-2». Создание группы «Real O» – это уникальная возможность сформироваться в качестве профессионалов. У нас группа единомышленников, хотя мы совершенно разные по характеру, поэтому дополняем друг друга в обычной жизни. Каждая из нас в группе – это индивидуальность. У нас есть не только совместные номера, но и сольные. Хотя в повседневной жизни мы очень разные, в творчестве наши взгляды сходятся на все 100. Мы работаем с лучшими профессионалами в области шоу-бизнеса: стилист Ольга Навроцкая заботится о нашем имидже, лучшие аранжировщики Украины день и ночь трудятся над нашими песнями. Работа кипит! Будем рады общению с вами на нашем форуме!», – с удовольствием приветствуют своих поклонников участницы группы «Real O».