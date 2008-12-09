11 декабря, «Route 66, группа «тАршис»с концертом «Маленький праздник». Начало в 22.00

11 декабря группа «тАршис» сыграет в киевском клубе «Route 66» концерт для друзей под названием «Маленький праздник». В программе – материал из первого альбома группы - «Чутко» (2005), а также презентация песен из нового альбома, над которым группа работает в данный момент. Справка: Группа «тАршис» образовалась в феврале 2003 г. вокруг бывшего участника бойз-бенда «4Короля» Бориса Таршиса, известного поэта, композитора и продюсера. Название коллектива выбрано исключительно ради простоты идентификации. В том же 2003-м году группа сняла дебютное видео на песню «Дево4ки (едут в автомобиле)». Осенью 2004-го группа записала свой первый альбом, однако не смогла его издать. Тогда же, осенью 2004-го «тАршис» снимает видеоклип на самую красивую песню в своём репертуаре – «Следи за моим дыханьем». В 2005-м году музыканты переосмысливают записанный материал и вносят в его звучание целый ряд корректив – музыка становится драйвовее и «взрослее». В поддержку релиза снимается видео на песню «Безответная» - специально для того, чтобы познакомить с творчеством группы аудиторию «форматных» телеканалов. Дебютный альбом с названием «Чутко» (взято из текста всё той же «Следи за моим дыханьем») увидел свет в конце 2005-го и активно продается и по сей день. В настоящий момент группа работает над вторым альбомом с рабочим названием «Маленькая Верочка». Предположительная дата релиза – сентябрь 2009 г.