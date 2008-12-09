Солистка «Сливок» станет радиоведущей

В последнее время Карина Кокс активно пробует себя в роли радиоведущей. В ближайшее время певица появится в эфире на волнах "LOVE Радио". Покорять радиопространство молодая певица собралась не одна, а вместе со своим возлюбленным. Проект этого любовного тандема - программа о любви. Как удалось выяснить, идея новой программы полностью принадлежит Карине. - Я давно хотела попробовать себя в качестве ведущей на радио. Моя программа будет обо всем, что связано с любовью: знакомства, расставания, свадьбы, разводы. Это будут и реальные истории из жизни, и интервью с работниками загса и с организаторами каких-то сумасшедших свадеб. Будут любопытные факты о любви, - воодушевленно делится с Life Карина. - Проект уже готов. В эфирной сетке появится на следующей неделе, - поделился программный директор "LOVE Радио".