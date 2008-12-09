Chicos de la Fiesta произвели фурор на московском радио!

Недавно на форуме российской радиостанции «NRJ» самая жизнерадостная группа Украины Chicos de la Fiesta произвела настоящий фурор. На форуме радио вовсю обсуждалась композиция группы «Проездной билет», принесшая им популярность и в Украине. Многим посетителям форума запомнилась песня, но… не название группы. Поэтому все старались разведать, кто же поет сию композицию, в которой есть такие слова: "Променяла проездной билет на сиденье фары – ты думал, мне не больно, что у тебя другая". Чикосов даже начали сравнивать с Ёлкой и группой "Игра слов". Вскоре меломанам таки удалось узнать авторов нашумевшего хита. Теперь остается ждать продолжения. Возможно, музыка Chicos de la Fiesta станет популярной на российских радиостанциях, а там и концертные выступления не за горами…