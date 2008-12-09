Рэппер Пи Дидди заплатил 750 тысяч долларов, чтобы получить роль Бонда

За возможность стать главным героем очередного фильма о британском супершпионе и сменить нынешнего исполнителя этой роли Дэниела Крэйга рэппер Пи Дидди отдал 750 тысяч долларов, сообщает Бизнес-Стиль. Такая сумма понадобилась исполнителю, уже успевшему попробовать себя в роли дизайнера и бизнесмена, на подготовку так называемой визитной карточки, которую он отправил продюсерам фильма в попытке убедить их утвердить его кандидатуру. В видео, съемки которого проходили на юге Франции, музыкант фигурирует в нескольких "острых" сценах в стиле бондианы. Некоторое время назад сам Дэниел Крейг, приехавший в Рим на премьерный показ "Кванта милосердия", заявил, что всегда был поклонником избранного президента США Барака Обамы и надеется на то, что ветер перемен затронет и кино. "Вероятно, настал момент для "цветного" агента 007", - заявил тогда актер. По его мнению, персонаж, созданный Яном Флемингом в 50-е годы, "претерпел изменения и продолжает меняться". При этом Крейг не отрицает, что мысль о чернокожем агенте 007 "заставила бы Флеминга перевернуться в своем гробу".