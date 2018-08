Барбара Стрейзанд и The Who получили премию Кеннеди

7 декабря в Вашингтоне состоялась ежегодная церемония вручения премии центра имени Кеннеди. Как сообщает Reuters, лауреатами награды в 2008 году стали певица Барбара Стрейзанд, Роджер Долтри и Пит Таунсенд из группы The Who, актер Морган Фримен, кантри-певец Джордж Джонс и хореограф Твайла Тарп. Приз Джорджу Джонсу вручила первая леди США Лора Буш, которая заметила, что композиции певца всегда присутствуют в президентском плеере iPod. Сам Джордж Буш по спутниковой связи поздравил с присуждением премии Барбару Стрейзанд, являющуюся ярым противником республиканского президента, сообщает Lenta. В честь Роджера Долтри и Пита Таунсенда лидер Foo Fighters Дэйв Грол исполнил хит The Who "Who Are You", а фронтмен Matchbox Twenty Роб Томас – композицию "Baba O'Riley". Моргана Фримена чествовал актер Дензел Вашингтон, а Твайлу Тарп – президент центра имени Кеннеди Майкл Кайзер. Премия имени Кеннеди вручается ежегодно персонам из мира искусств за вклад в развитие культуры США. Лауреатами прошлых премий становились Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Брайан Уилсон, Дайана Росс, Тина Тернер, Эндрю Ллойд Уэббер и другие.