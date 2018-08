Кармические татуировки Пинк

Пинк (Pink) призналась, что верит в карму. Забавно, что это заявление было сделано буквально несколькими днями позже объявления о грядущем разводе певицы. Супруг Пинк – Кери Харт (Carey Hart), - уже давно привык к взбалмошному нраву возлюбленной. Пара то расстается, то снова объявляет о своем союзе, сообщает Showbiz Media. А на днях Пинк обновила свою старую татуировку, которая гласит: «What comes around goes around». Дословно – «Что посеешь, то и пожнешь». Певица заявила, что эта фраза отлично отражает ее жизненные принципы. Пинк призналась, что для нее всегда существует только одна сторона медали. Если она считает, что-то верным – это так и никак иначе. И она верит в карму. «Я часто вижу как хорошие люди переживают не самые лучшие свои времена, - рассказывает певица. – А потом вдруг неожиданно с ними происходит что-то чудесное!»