СРОЧНО! Кэти Пэрри спасла жизнь своему бой-френду

Молодая певица Кэти Пэрри (Katy Perry) давно встречается с вокалистом группы «Gym Class Heroes» Трэвисом Маккоем (Travis McCoy). Недавно музыкант признался, что сочувствие и внимание Кэти помогли ему буквально что вернуться «с того берега», сообщает Showbiz Media. Долгое время в жизни Маккоя торжествовал период саморазрушения. Трэвис заявил, что это, пожалуй, действительно были самые его темные и сложные дни. Было это около двух лет назад. Тогда Трэвис практически опустился на самое дно. «В какой-то момент я понял, что одному мне не справиться, - признался Маккой. – Я позвонил Кэти, она тогда была в Лос-Анджелесе, и попросил, чтобы она приехала и составила мне компанию. Мне действительно было очень плохо. Если бы она тогда не приехала, я не думаю, что сейчас я вообще существовал бы».