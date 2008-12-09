Экс-солистка «ВИА Гры» устала быть мамой

Одна из самых сексапильных экс-участниц группы «ВИА Гра» Надя Грановская решила избавиться от родного сына, отправив его за границу. Как пишет Дни.ру, певица, а ныне популярная телеведущая устала от роли заботливой мамы. Надя Грановская была, по мнению многих поклонников, самой сексуальной участницей трио «ВИА Гра». Но на пике популярности артистка ушла из группы, чтобы посвятить себя воспитанию сына Игоря. Но вскоре Грановская все же вернулась на сцену. Сейчас она совмещает роль заботливой матери с работой на украинском ТВ. В последнее время, по словам роковой красотки, она устала не только от работы, но даже и от родного сына. «Я очень устала и хочу отдохнуть, - тяжело вздыхает Надя Грановская. - Хочу собраться с мыслями. Хочу от всех отдохнуть и наконец побыть одна! Дело в том, что я специально не брала няню и сама проводила время с ребенком, - продолжает делиться своей усталостью с корреспондентом Дней.Ру Надя. - В школу каждое утро сама отвозила сына и также сама забирала». Но даже такая образцовая мама может устать и потребовать отдыха. Певица решила отправить сына далеко за пределы Украины: «Отправлю ребенка в Италию к своей маме, которая живет недалеко от Венеции. Пусть все каникулы проведет там. Мама хорошо за ним присмотрит. Там очень хорошо. Большую часть времени он будет проводить на свежем воздухе, поскольку там частный дом. К тому же он с мамой поедет на горнолыжный курорт. А мне нужно срочно побыть одной. Возможно, я даже в Австрию съезжу, она на меня благотворно влияет».