Семенович нажила могущественного врага

Лавры актрисы не дают певице и фигуристке Анне Семенович покоя. Она приняла предложение сняться в продолжении фильма "Гитлер, капут", даже не зная, о какой роли идет речь. Картина "Гитлер, капут!" является раздутым до гигантских размеров анекдотом о самом главном шпионе всех времен и народов Штирлице. Веселых рассказов о Наполеоне в России тоже достаточно, поэтому режиссер Марюс Вайсберг решил снимать продолжение картины, название которой "Наполеон, капут!" В новом фильме Анна, скорее всего, сыграет русскую даму высшего света, которая будет бороться с могущественным врагом - Наполеоном. Анна Семенович, сыгравшая в первой картине радистку Зину, с нетерпением ждет новых съемок. Певица пока еще не знает, какую роль ей предложат, но согласилась не раздумывая. "Я обязательно буду принимать участие, - улыбается Анна. – Я не в курсе, кого я буду играть, роли еще не утвердили, но я прекрасно понимаю, что это будет одна из основных ролей. Съемки планируются на летний период времени. Скорее, это будет июль и август". Пока Анна думает и гадает какую роль она получит. Друзья певицы предполагают, что она блестяще сыграет роль Жозефины. "Видите ли сценария еще нет, - рассказала Дням.Ру Инна Липетикова, продюсер картины. – Есть только идея. Но если кто-то ждет Жозефину, то ее там не будет! Потому что по сюжету Наполеон будет в России, а Жозефина как известно во время войны сидела во Франции и никуда не выезжала. Я думаю, что Анечка сыграет какую-нибудь светскую даму. Хочу также сообщить, что в фильме будут привлечено еще больше артистов, чем было в предыдущем. Но все те, кто принимал участие в "Гитлере" будут обязательно задействованы в "Наполеоне". Создатели картины также уверены, что такая персона как Анна Семенович – это образец русской женщины. Поэтому именно она должна быть ключевой фигурой, которая без труда "сделает капут" Наполеону и сразит вражескую армию французов наповал. Их уверенность можно понять, ведь, как известно, "русская женщина и в горящую избу войдет и коня на скаку остановит".