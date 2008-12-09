Бейонс боится рожать ребенка

Известная американская певица Бейонс (Beyoncе), которая всегда радовала публику своими сильными и уверенными выступлениями, призналась, что боится в жизни лишь одного – рождения ребенка. В интервью с январским выпуском журнала Elle, поп-звезда заявила, что присутствие на родах ее сестры Соланж (Solange), травмировало ее психику. «Я видела, как родился мой племянник, - говорит она, - Это травмировало меня всерьез и надолго». Напомним, что ранее Бейонс говорила о том, что в ближайшем будущем она планирует сконцентрироваться на своей карьере и радовать поклонников новыми хитами, а не детьми. Певица считает, что пока в ее жизни нет места для материнства.